Пермь, 21 февраля, 2022, 10:45 — ИА Регнум. В Пермском крае увеличат бюджетные расходы на социальную сферу. Губернатор внёс на рассмотрение в краевой парламент проект поправок в бюджет. Об этом сообщает пресс-центр Законодательного собрания.

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Законопроект об изменениях в региональный бюджет на 2022−2024 годы подразумевает распределение остатков средств казны, сложившихся на начало 2022 года. В документе предложено увеличить расходы на индексации зарплат и пособий, а также выделить дополнительное финансирование на решение вопросов, связанных с догазификацией, теплоснабжением, развитием территорий, борьбу с COVID-19.

Так, на индексацию заработных плат работникам бюджетной сферы дополнительно направят свыше 1,1 млрд рублей. Это позволит провести её на шесть месяцев раньше: не с 1 октября 2022 года, как планировалось, а уже с 1 апреля. Очередная индексация мер социальной поддержки позволит увеличить ее до 5,8% в соответствии с федеральным бюджетом. На эти цели намерены выделить 148,4 млн рублей.