Кемерово, 21 февраля, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Минстрой Кузбасса на 2 марта 2022 года назначил повторный аукцион по отбору подрядчика для строительства школы на 1225 учеников в Новокузнецке. Стартует закупка с начальной ценой более 1,8 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.

vettie vette В школе

Школу с универсальным спортблоком планируют построить в 45−46 квартале Центрального района Новокузнецка.

Ранее назначенный тендер не состоялся, на него не поступило ни одной заявки. По-прежнему срок завершения работ по возведению школы — до 30 ноября 2023 года.

Напомним, в середине февраля 2022 года из-за отсутствия заявок также был признан не состоявшимся тендер на строительство школы в Красноярске. При этом начальная цена лота превышала 1,53 млрд рублей.

Также планируется построить школу и в Пензе. Здесь подрядчику готовы были выплатить 967 млн рублей, но на торги не было подано ни одной заявки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2021 году из-за роста цен на стройматериалы некоторые заказчики вынуждены были корректировать госконтракты с бюджетным финансированием, чтобы избежать срыва сроков реализации проектов.