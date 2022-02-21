Москва, , 10:45 — REGNUM Специалисты Роспотребнадзора посетят Венесуэлу для обсуждения взаимодействия в области мониторинга и профилактики вспышек инфекционных болезней. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

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«Учитывая непростую эпидемиологическую обстановку в Южной Америке, связанную с распространением лихорадок денге, Чикунгунья, Зика, других инфекций, опыт российских эпидемиологов и вирусологов, возможность передачи современных технологий в сфере мониторинга и выявления опасных микроорганизмов востребованы венесуэльцами», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что предложения Роспотребнадзора касаемо общей работы по изучению и профилактике инфекций, «включая разработку тестов для выявления актуальных для Венесуэлы и других стран региона патогенов, подготовку кадров по эпидемиологии и лабораторной диагностике, получили живой отклик».