Москва, , 10:45 — REGNUM Законопроект о регулировании криптовалют, подготовленный Министерством финансов РФ, внесён в правительство России. Об этом 21 февраля сообщили в федеральном ведомстве.

Криптовалюта

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«Использование цифровых валют в качестве средства платежа на территории Российской Федерации будет по-прежнему запрещено. В рамках предлагаемого регулирования цифровые валюты рассматриваются исключительно в качестве инструмента для инвестиций», — пояснили в Минфине.

Уточняется, что законопроект прописывает требования к криптовалютным биржам и обменникам. Для этого будет создан специальный реестр операторов. Требования касаются корпоративного управления, составления отчётности, хранения информации, внутреннего контроля и аудита, системы управления рисками и размера собственных средств.

«Деятельность таких компаний будет лицензироваться и контролироваться уполномоченным органом, определенным правительством. Иностранные криптовалютные биржи для получения лицензии должны будут зарегистрироваться в России», — подчеркнули в ведомстве.

Операции с покупкой или продажей криптовалюты будут возможны только при условии проведения идентификации клиента. Как следует из материалов, размещённых на сайте Минфина, при успешном прохождении тестирования граждане смогут вкладывать средства в цифровые валюты в объёме до 600 тыс. рублей ежегодно. Если тестирование не пройдено, то предельный размер вложений будет ограничен 50 тыс. рублей.

«Квалифицированные инвесторы и юридические лица будут совершать операции без ограничений», — отмечается в законопроекте.

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Также в документе закрепляется определение цифрового майнинга, как деятельности направленной на получениекриптовалюты, и предусматривается механизм информирования налоговых органов сведениями, необходимыми для осуществления ими контрольных и надзорных функций.

В ведомстве отметили, что предлагаемые изменения направлены на формирование легального рынка цифровых валют c установлением правил их оборота и круга участников.

В Минфине подчеркнули, что получили предложения Банка России о введении запрета на организацию выпуска и обращения цифровых валют, а также введении ответственности за соответствующие правонарушения и пообещали учесть их «при дальнейшей работе над законопроектом в части не противоречащей подходам Минфина России».

Как сообщало ИА REGNUM, Центробанк подготовил два законопроекта, касающиеся криптовалют. В первом документе регулятор предлагает внести поправки в федеральный закон «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», призванные запретить организацию выпуска, выпуск и обращение частной цифровой валюты в России. Также предлагается запретить распространение информации о частных цифровых валютах и их выпуске в России.

Кроме того, банкам, иным финансовым институтам и субъектам национальной платёжной системы будет запрещено владеть частными цифровыми валютами. Также регулятор предлагает ограничить переводы и приём платежей лицам, которые занимаются выпуском или обращением частной цифровой валюты. За организацию выпуска или оборота частных криптовалют внутри России будут предусмотрены штрафы.