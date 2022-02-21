Москва, , 10:43 — REGNUM Законопроект о донастройке налогового режима для новых морских месторождений правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 21 февраля.

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Сейчас в связи с осуществлением мер налогового и таможенно-тарифного стимулирования деятельности по добыче углеводородного сырья на континентальном шельфе России введен особый, льготный, режим налогообложения и таможенно-тарифного регулирования при разработке новых морских месторождений. Он применяется в отношении новых морских месторождений нефти и газа, расположенных во внутренних морских водах, в территориальном море, на континентальном шельфе страны либо в российской части дна Каспийского моря, начало промышленной добычи углеводородов на которых приходится на период после 1 января 2016 г.

Разработка таких месторождений экономически нецелесообразна без государственной поддержки, поскольку обусловлена высокими капитальными и текущими затратами, отмечают в правительстве.

Внесенным в Госдуму проектом федерального законом предусматривается распространение действия налогового режима на морское месторождение углеводородного сырья, дата начала промышленной добычи углеводородного сырья на котором приходится на дату до 1 января 2016 г. и которое расположено полностью в границах российской части (российском секторе) дна Каспийского моря, которое ранее применяло особую ставку формулы расчета ставки вывозной таможенной пошлины на нефть сырую, но в силу действия закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395−1 «О недрах» в рамках процедуры лицензирования участков недр не подпадает под периметр применения налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья.

Предполагается, что от реализации норм дополнительные доходы федерального бюджета в период 2022 — 2024 годов составят 36 млрд рублей, следует из финансово-экономического обоснования к законопроекту.

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