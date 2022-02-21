Москва, 21 февраля, 2022, 10:43 — ИА Регнум. В настоящее время динамика и объемы международных прямых иностранных инвестиций (ПИИ) начали постепенно восстанавливаться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 февраля заявил профессор факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Сергей Цыплаков. Так он прокомментировал данные министерства коммерции КНР о росте прямых иностранных инвестиций в континентальный Китай в январе 2022 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

«Международный финансовый кризис (2008−2009) и особенно пандемия отрицательно подействовали на мировую динамику прямых иностранных инвестиций (ПИИ), — сказал Цыплаков. — Наметилась тенденция к их стагнации, а в 2020 году наблюдалось значительное сокращение объемов. В настоящее время динамика и объемы международных ПИИ начали постепенно восстанавливаться».

На этом сложном фоне Китай, как пояснил Цыплаков, в последние годы сумел поддерживать достаточно стабильные объемы притока иностранных инвестиций в свою экономику.

«Даже в обстановке острой фазы торговой войны с США в 2019 году объем использованных Китаем ПИИ увеличился на 2,4%, в 2020 году, в условиях пандемии динамика использования ПИИ увеличилась до 4,5%, — рассказал профессор ВШЭ. — В прошлом 2021 году темпы притока ПИИ еще более возросли до уровня 20,2%, объем их составил 173,5 млрд долларов (1149 млрд юаней). В свете итогов прошлого года результаты января 2022 года, в течение которого Китай привлек ПИИ на сумму 15,84 млрд долларов с приростом 17,6%, не выглядят слишком уж сенсационными».

При этом он уточнил, что около 80% привлекаемых Китаем иностранных инвестиций идут через Гонконг.

«Крупным инвестором является также Сингапур, много инвестиций поступает через офшоры (Виргинские и Каймановы острова). Удельный вес иностранных инвестиций непосредственно из развитых экономик относительно невелик», — добавил профессор.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в январе 2022 года объем иностранных инвестиций в материковую часть Китая вырос на 11,6% в годовом исчислении.