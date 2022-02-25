21 февраля 2022 года на фоне резкого обострения ситуации на Донбассе главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин обратились к руководству России с просьбой признать независимость республик. Президент России Владимир Путин провел внеочередное расширенное заседание Совета безопасности страны, на котором все участники высказались за признание независимости республик как единственную возможность обеспечить мир в Донбассе для миллионов сограждан и соотечественников. Президент утвердил решение о признании независимости ЛНР и ДНР, между Россией и республиками были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. 22 февраля Госдума ратифицировала, а Совет Федерации одобрил эти договоры. Большинство западных политиков раскритиковали решение России, назвав его «нарушением международного права» и «нарушением Минских соглашений» и пригрозив России и республикам санкциями. Некоторые из этих санкций уже названы и касаются депутатов Госдумы, проекта «Северный поток-2», некоторых банков и иных предприятий. Представители ряда незападных стран, напротив, поддержали решение о признании республик. Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

14:41 21.02.2022 Президент РФ начал встречу с российскими спортсменами-параолимпийцами.

14:41 21.02.2022 Как сообщает сайт Кремля, XIII Параолимпийские зимние игры пройдут в Пекине с 4 по 13 марта. Будут разыграны 78 комплектов медалей в биатлоне, горнолыжном спорте, кёрлинге на колясках, лыжном спорте, сноуборде и следж-хоккее. Для участия в Играх Параолимпийский комитет России утвердил состав команды из 71 российского спортсмена.

14:43 21.02.2022 Параолимпиады всегда отличает особая и добрая атмосфера — Путин.

14:44 21.02.2022 Владимир Путин отметил, что российские спортсмены-параолимпийцы сейчас ещё находятся на тренировочных базах.

14:46 21.02.2022 Путин — параолимпийцам: «Мы переживаем за каждого из вас». Глава государства попросил всех атлетов соблюдать все необходимые меры безопасности в связи с коронавирусом.

14:46 21.02.2022 Путин — параолимпийцам: «Знайте, что здесь, в России, вас очень любят».

14:49 21.02.2022 Путин: «Мы начинаем новый отсчёт — до начала Параолимпиады. Этому событию нет равных по своей вдохновляющей силе, по позитивным эмоциям, которыми заряжают нас спортсмены-параолимпийцы».

14:50 21.02.2022 Параолимпийцы служат хорошим примером для миллионов людей. Об этом 21 февраля заявил президент России Владимир Путин на встрече с параолимпийской сборной РФ. Читайте подробнее: Путин поблагодарил российских параолимпийцев за преданность спорту

14:57 21.02.2022 Путин — параолимпийцам: «Ещё раз хочу выразить своё восхищение тем, что вы делаете в жизни и в спорте. Мы ждём вас с победами!»

16:03 21.02.2022 Бин Дунь Дунь — талисман зимней Олимпиады — 2022 в Пекине Цитата из видео на YouTube

16:58 21.02.2022 В Донбассе происходит очередное обострение ситуации. Об этом 21 февраля заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности РФ. Читайте также: Украина идёт на обострение ситуации в третий раз — Путин о Донбассе

17:02 21.02.2022 Донбасс все восемь лет с момента госпереворота в Киеве подвергался обстрелам и блокаде. Об этом 21 февраля заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности РФ. Подробности в материале: «Все эти годы издевались над людьми» — Путин о положении Донбасса

17:05 21.02.2022 Украина не собирается исполнять комплекс мер Минских договорённостей. Об этом 21 февраля заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности РФ. Подробности в материале: Стало ясно: Киев выполнять Минские договорённости не собирается — Путин

17:05 21.02.2022 В «Единой России» готовы рассмотреть и поддержать возможное обращение президента РФ по признанию ДНР и ЛНР, решение может быть принято уже 22 февраля.

17:09 21.02.2022 Россия стремится к спокойному и благополучному развитию в мирных условиях. Об этом 21 февраля заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности РФ. Об этом: Путин назвал «задачу номер один» России на переговорах по Украине

17:14 21.02.2022 Украина хочет вернуть Крым любой ценой, даже если это потребует военного вторжения. Об этом 21 февраля заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета Безопасности РФ. Об этом: Путин объяснил опасения РФ по поводу вступления Украины в НАТО

17:15 21.02.2022 В Госдуме готовы оперативно рассмотреть вопрос о признании независимости ЛНР и ДНР, о военной помощи в случае таких предложений президента РФ Владимира Путина, передает корреспондент ИА REGNUM 21 февраля. Подробности в материале: В Госдуме и Совфеде готовы оперативно обсудить документы о ЛНР и ДНР

17:16 21.02.2022 Если президент сегодня или завтра выступит с заявлением о признании ЛНР и ДНР, будем обсуждать это завтра в Госдуме, сказал глава комитета Госдумы по СНГ Леонид Калашников (КПРФ).

17:17 21.02.2022 Украина теоретически может стать членом НАТО. Об этом 21 февраля заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета Безопасности РФ. Читайте подробнее: Украине и Грузии открыты двери в НАТО — Путин

17:18 21.02.2022 Владимир Путин на заседании Совета безопасности: США заявляют, что готовы объявить мораторий на вступление Украины в НАТО. Но это не уступка нам — они просто хотят получше подготовить её к вступлению в альянс.

17:19 21.02.2022 Дмитрий Козак на заседании СБ: Украине и её западным покровителям не нужен Донбасс, они хотят заморозить конфликт, чтобы Россия продолжала тратиться на него.

17:20 21.02.2022 Дмитрий Козак на заседании Совета безопасности: «Переговорный процес по Минским соглашениям находится на нулевой отметке с 2015 года».

17:22 21.02.2022 Дмитрий Козак на заседании Совета безопасности: Украинские политики заявляют публично, что Минские соглашения — удавка на шее Украины, что они неприемлемы.

17:23 21.02.2022 Текущие международные противоречия по поводу Украины могут быть решены только комплексно. Об этом 21 февраля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании Совета безопасности с президентом России Владимиром Путиным. Читайте подробнее: Лавров: наши предложения не меню и не ультиматум

17:24 21.02.2022 Дмитрий Козак на заседании Совета безопасности: Украина, вопреки содержанию Минских соглашений, отказывается от диалога с Донбассом.

17:26 21.02.2022 Дмитрий Козак на заседании Совета безопасности: Когда представители Донбасса в ходе переговоров что-то говорят представителям Украины, те отворачивают голову и не слышат.

17:28 21.02.2022 Дмитрий Козак: Франция поддерживает неконструктивную позицию Украины.

17:29 21.02.2022 США не совершают никаких подвижек в сторону реального консенсуса с Россией. Об этом 21 февраля заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности РФ. Об этом: Путин рассказал о разговоре с Байденом по поводу вступления Украины в НАТО

17:30 21.02.2022 Дмитрий Козак на заседании Совета безопасности: Все предложения Украины по реализации Минских соглашений и взаимодействию с непризнанными республиками Донбасса — из области юридического кретинизма.

17:30 21.02.2022 Путин — Козаку: — Киевские власти будут выполнять Минские соглашения? Козак: — При обычном развитии событий не будут никогда.

17:32 21.02.2022 Директор ФСБ Александр Бортников на заседании СБ: На 9:00 сегодняшнего дня на территорию РФ из ДНР и ЛНР вышло 68 тыс беженцев.

17:33 21.02.2022 Александр Бортников на заседании СБ рассказал об уничтожении на территории РФ двух украинских диверсионных групп, один диверсант захвачен в плен.

17:34 21.02.2022 Министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании СБ: В результате обстрелов ВСУ на 90% территории Донецка нет воды, в двух третях домов Луганска отсутствует газ.

17:35 21.02.2022 Сергей Шойгу на заседании СБ: ВСУ ведут по Донбассу прицельный, а не стихийный огонь, они понимают, куда бьют.

17:37 21.02.2022 Сергей Шойгу на заседании СБ рассказал, как украинская сторона концентрирует технику и живую силу на линии фронта.

17:38 21.02.2022 Власти ДНР сообщают об обстрелах населённых пунктов республики из артиллерии и миномётов на фоне проходящего в Москве внеочередного заседания Совета безопасности России. Читайте подробнее: Власти ДНР сообщают о масштабных обстрелах со стороны Украины

17:40 21.02.2022 Выполнение Минских договорённостей не сдвинулось с мёртвой точки 2015 года. Об этом 21 февраля заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак на заседании Совета Безопасности с президентом России Владимиром Путиным. Читайте подробнее: «На нулевой отметке 2015 года» — Козак о состоянии переговоров по Донбассу

17:40 21.02.2022 Сергей Шойгу о заявлениях Владимира Зеленского о желании вернуть Украине статус ядерной страны: это опасные планы, у Украины есть оборудование, технологии и специалисты лучше, чем в Иране и в Северной Корее.

17:40 21.02.2022 Сергей Шойгу: Украина готовит либо серьёзные провокации, либо силовой вариант решения проблемы Донбасса.

17:42 21.02.2022 Владимир Путин на заседании СБ: нам нужно ответить на вопрос о признании Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики.

17:43 21.02.2022 Дмитрий Медведевна заседании СБ: По всем данным, территории и люди ДНР и ЛНР Украине не нужны, это только разменная карта.

17:44 21.02.2022 Дмитрий Медведев на заседании СБ: Комплекс мер, зафиксированный в Минских соглашениях, выполняться Киевом не будет.

17:46 21.02.2022 Российскими спецслужбами взят в плен украинский военнослужащий, пытавшийся проникнуть на территорию России с целью осуществляния диверсии, сообщил лава ФСБ Александр Бортников. Читайте также: ФСБ: украинский военный взят в плен после боя на границе России

17:47 21.02.2022 Дмитрий Медведев о возможном признании ДНР и ЛНР: Мы понимаем, что давление [Запада] будет запредельным, но мы также понимаем, как этому давлению противостоять.

17:47 21.02.2022 Дмитрий Медведев на заседании СБ: Сегодня ситуация и сложнее и проще ситуации 2008 года, когда Россия признала Абхазию и Южную Осетию. Сложнее потому, что масштаб конфликта несопоставим, а проще потому, что мы уже знаем, что будет — санкции и пр.

17:49 21.02.2022 Дмитрий Медведев: Каково бы ни было давление [в случае признания ДНР и ЛНР], напряжение будет постепенно спадать, и Запад сам предложит России восстановить отношения.

17:51 21.02.2022 Дмитрий Медведев: На Донбассе живут наши граждане, наши с вами люди. Мы не можем это игнорировать. Если ситуация будет развиваться по нынешнему сценарию (а никаких признаков улучшения нет), то встанет вопрос о признании правосубъектности республик Донбасса. Подавляющее большинство наших граждан поддержали этот шаг.

17:52 21.02.2022 Владимир Путин — членам Совбеза: Я специально ни с кем из вас этот вопрос не обсуждал, и поэтому мы сейчас услышим личное мнение каждого. Это очень важно

17:53 21.02.2022 Председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании Совета безопасности: Госдума уже высказалась, подавляющим большинством поддержав предложение направить президенту обращение о признании ДНР и ЛНР.

17:54 21.02.2022 Со своими военными амбициями Украина создаёт потенциальную опасность для России. Об этом 21 февраля заявил глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу на заседании Совета Безопасности с президентом России Владимиром Путиным. Читайте также: Шойгу: Украина хочет вернуть себе статус ядерной страны

17:55 21.02.2022 Вячеслав Володин: Просим Вас, Владимир Владимирович, признать Донецкую и Луганскую Народные Республики.

17:55 21.02.2022 Глава Совфеда Валентина Матвиенко на заседании Совета безопасности: Семь лет РФ на всех уровнях выступала за политическое решение внутриукраинского конфликта. Нас никто не слышал.

17:55 21.02.2022 В Донецке и Луганске в результате обстрелов и диверсий серьёзно нарушено снабжение водой и газом, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу. Об этом: В Донецке и Луганске из-за обстрелов нарушено снабжение водой и газом

17:56 21.02.2022 Валентина Матвиенко: Киевский марионеточный режим не хочет и не может ничего решать.

17:58 21.02.2022 В распоряжении Украины может оказаться ядерное оружие определённых типов, заявил 21 февраля министр обороны России Сергей Шойгу на заседании Совета безопасности РФ. По его мнению, на сегодняшний день Украина имеет не меньше возможностей создать ядерное оружие, чем Иран или КНДР. Читайте также: Украина может создать тактическое ядерное оружие — Шойгу

17:59 21.02.2022 Валентина Матвиенко: Сколько ещё можно уговаривать [Украину], сколько можно объяснять? Нужно принимать решение.

17:59 21.02.2022 Депутаты Госдумы просят президента РФ Владимира Путина признать ДНР и ЛНР, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе заседания Совбеза. Подробности в материале: Володин: Госдума просит признать ЛНР и ДНР

18:01 21.02.2022 Валентина Матвиенко: У России уже моральный долг. Я не могу смотреть эти кадры! Бедные женщины, старушки, бедные дети, которые сидят в подвалах!

18:01 21.02.2022 «Время пришло, откладывать нельзя, нужно принимать решение», — спикер Совфеда Валентина Матвиенко просит Путина признать ЛНР и ДНР.

18:02 21.02.2022 Валентина Матвиенко: За 30 лет существования в качестве независимых государств что Россия сделала плохого Украине?

18:02 21.02.2022 Валентина Матвиенко: Время пришло, откладывать нельзя — нужно принимать решение [о признании ДНР и ЛНР].

18:02 21.02.2022 Россия в некотором смысле подготовленнее к внешнему давлению, чем в 2008 году. Об этом 21 февраля заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании Совета Безопасности с президентом России Владимиром Путиным. Подробности в материале: Медведев о санкциях: будет трудно, но мы знаем, как давлению противостоять

18:07 21.02.2022 Секретарь Совбеза Николай Патрушев: народ Донбасса натерпелся, больше мучить их нельзя.

18:07 21.02.2022 Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на заседании СБ: переговоры вести надо, но надо вести переговоры с США. Все остальные будут делать то, что скажут США.

18:08 21.02.2022 Патрушев — Путину: мы должны поддержать то решение, которое Вам предлагает Госдума. Единственное решение — признание ЛНР и ДНР.

18:08 21.02.2022 Николай Патрушев на заседании СБ: мы должны поддержать решение, которое предлагает Дума, и этим мы защитим людей Донбасса

18:12 21.02.2022 Премьер РФ Михаил Мишустин: правительство РФ давно ведет подготовку к возможной реакции на признание ДНР и ЛНР, риски проработаны.

18:13 21.02.2022 Директор СВР Сергей Нарышкин: тезис о том, что Россия готовится вторгнуться на Украину, разработан в Госдепе США с целью спровоцировать Киев на попытку решить проблему Донбасса военным путём, и мы не имеем права это допустить.

18:14 21.02.2022 В течение восьми лет Россия была настроена максимально конструктивно в отношении к Украине. Об этом 21 февраля заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на заседании Совета безопасности с президентом России Владимиром Путиным. Читайте также: «Время пришло» — Матвиенко о решении России по Донбассу

18:17 21.02.2022 Сергей Нарышкин сходу заявил, что поддерживает идею вхождения Донбасса в состав России. После того как Путин отметил, что сейчас на повестке дня стоит не этот вопрос, а проблема признания независимости ДНР и ЛНР, Нарышкин сообщил, что поддерживает эту идею.

18:18 21.02.2022 Владимир Путин: Что касается переговоров, то мы их ведём уже восемь лет и мы в тупике.

18:18 21.02.2022 При этом Сергей Нарышкин считает, что надо дать Западу дать последний шанс, чтобы он заставил Киев выполнить Минские соглашения.

18:20 21.02.2022 Глава МВД Владимир Колокольцев призвал признать ДНР и ЛНР в границах Донецкой и Луганской областей.

18:23 21.02.2022 Сергей Лавров: мы не можем равнодушно смотреть, как восемь лет издеваются над нашими гражданами. Иного пути нет.

18:25 21.02.2022 Сергей Шойгу: нам не оставили выбора. Надо признавать.

18:25 21.02.2022 Российское правительство давно проработало экономические риски, которые могут возникнуть после признания ЛНР и ДНР Москвой, заявил 21 февраля на заседании Совета безопасности РФ председатель правительства РФ Михаил Мишустин. По его словам, кабинет министров уже давно проводит подготовку к такому решению и правительство готово к экономическим последствиям. Читайте также: Мишустин заявил о готовности к экономическим рискам признания ЛНР и ДНР

18:27 21.02.2022 Все силовики также выступили за признание ДНР и ЛНР.

18:28 21.02.2022 Путин: решение будет принято сегодня.

18:28 21.02.2022 Путин взял паузу. «Решение (по вопрос признания ЛНР и ДНР) будет принято сегодня», — заявил президент РФ.

18:30 21.02.2022 Правительство России готовилось к возможной реакции Запада на признание ЛНР и ДНР, заявил 21 февраля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Совбеза РФ. Читайте также: Мишустин считает, что обострение с Западом поможет импортозамещению

18:32 21.02.2022 Решение о признании ЛНР и ДНР будет вынесено 21 февраля. Об этом 21 февраля заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности РФ. Подробности в материале: Вопрос признания ДНР и ЛНР Россией будет решён 21 февраля — Путин

18:38 21.02.2022 России необходимо признать ЛНР и ДНР, но предварительно следует довести позицию до Запада, заявил 21 февраля премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Читайте подробнее: Мишустин предложил перед признанием ЛДНР довести позицию до Запада

18:44 21.02.2022 Сегодня будут признаны ЛНР и ДНР, считает депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия»). Об этом: Никонов: сегодня будут признаны ЛНР и ДНР и последуют договоры

18:45 21.02.2022 Мнения, высказанные на заседании Совбеза России по вопросу признания ДНР и ЛНР, заранее не были известны президенту страны Владимиру Путину. Он сказал об этом, обращаясь к присутствовавшим на СБ РФ. Об этом: Путин сказал, что до СБ РФ не обсуждал вопрос признания ДНР и ЛНР

18:52 21.02.2022 Решение о том, признает ли Россия ДНР и ЛНР, будет принято сегодня, 21 февраля, заявил российский президент Владимир Путин на заседании Совбеза РФ. Читайте подробнее: Путин объявил, что решение о признании ДНР и ЛНР примет сегодня

19:01 21.02.2022 Донецкую и Луганскую Народные Республики надо признать в тех границах, в которых они были до оккупации украинскими боевиками, заявил 21 февраля на заседании Совета безопасности РФ глава МВД России Владимир Колокольцев. По его словам, признавать ДНР и ЛНР надо однозначно. Читайте также: Признать ДНР и ЛНР в границах до оккупации Украиной — глава МВД Колокольцев

19:05 21.02.2022 Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности (в режиме видеоконференции) [kremlin.ru]

19:20 21.02.2022 Решение относительно признания ЛНР и ДНР принимается открыто, подчеркнул член Совфеда Андрей Климов. Читайте подробнее: Климов: Решение по ЛНР и ДНР принимается не келейно

19:31 21.02.2022 С признанием ЛНР и ДНР Россия может высказать Украине настоятельную просьбу покинуть некоторые территории, считает депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия»). Подробности в материале: Никонов: Россия может попросить Украину покинуть ряд территорий

20:00 21.02.2022 Акции российских компаний резко упали на фоне заседания Совета безопасности России, в ходе которого обсуждался вопрос о возможном признании ДНР и ЛНР. Подробности в материале: Российский рынок акций падает на фоне обсуждения признания ДНР и ЛНР

20:28 21.02.2022 Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин готовит внеочередное обращение к согражданам.

20:46 21.02.2022 Признание «самопровозглашенных» народных республик Донбасса Россией станет отказом от Минских соглашений и будет нарушением суверенитета Украины, заявил 21 февраля постпред США при ОБСЕ Майкл Карпентер. Об этом он заявил на фоне обсуждения Совбезом РФ вопроса признания ДНР и ЛНР. Читайте также: Постпред США при ОБСЕ: признание ДНР и ЛНР — отказ от Минских соглашений

20:47 21.02.2022 Выступление Владимира Путина запланировано на 21:00 мск.

20:58 21.02.2022 Минские соглашения будут нарушены, если Россия признает ДНР и ЛНР, заявил 21 февраля в телефонном разговоре с российским президентом Владимиром Путиным германский канцлер Олаф Шольц. Читайте подробнее: Шольц заявил Путину, что признание ДНР и ЛНР нарушит Минские соглашения

21:01 21.02.2022 Путин также провёл переговоры с Макроном, их содержание не разглашается.

21:03 21.02.2022 По сообщению РИА Новости, Путин проинформировал Макрона и Шольца о том, что в ближайшее время он подпишет «указ по Донбассу».

21:10 21.02.2022 СМИ сообщают, что Макрон и Шольц были уведомлены о намерении Путина в ближайшее время подписать указ о признании ДНР и ЛНР.

21:15 21.02.2022 Указ о признании Россией ДНР и ЛНР будет подписан в ближайшее время. Об этом российский президент Владимир Путин заявил в ходе телефонных переговоров федеральному канцлеру Германии Олафу Шольцу и французскому президенту Эммануэлю Макрону, сообщили 21 февраля в пресс-службе Кремля. Подробности в материале: Путин заявил Шольцу и Макрону, что готов признать ДНР и ЛНР

21:32 21.02.2022 Не признавать ДНР и ЛНР призвал российского президента Владимира Путина верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Об этом он сообщил 21 февраля журналистам после заседания Совета ЕС. Подробности в материале: Боррель призвал Путина не признавать ДНР и ЛНР

21:46 21.02.2022 Украинское государство в его нынешнем виде было создано стараниями большевиков. Об этом 21 февраля заявил президент России Владимир Путин в обращении гражданам. Об этом: Современная Украина целиком и полностью создана Россией — Путин

21:51 21.02.2022 Россию устраивает сценарий декоммунизации Украины. Об этом 21 февраля заявил президент России Владимир Путин в обращении гражданам. Подробности в материале: «Украина им. В. И. Ленина» — Путин предложил Киеву декоммунизацию

21:53 21.02.2022 Путин — Украине: Вы хотите декоммунизации? Нас это устраивает!

21:54 21.02.2022 Путин: в результате большевистской политики и возникла Советская Украина. Её так и можно назвать — Украина им. В.И. Ленина.

21:55 21.02.2022 Путин: судьба СССР была фактически предрешена ещё за два года до его развала. К этому привели стратегические ошибки лидеров большевиков.

21:57 21.02.2022 Путин: несмотря на обман и грабёж, наш народ признал новые геополитические реалии. Россия помогала Украине, от которой сразу же по объявлении независимости стали поступать запросы о материальной поддержке. Общий объём до 2013 года составил $250 млрд.

21:58 21.02.2022 Путин: Россия всегда сотрудничала с Украиной открыто, честно и с уважением к её интересам.

21:59 21.02.2022 Путин: в отношениях с Россией со стороны Украины вместо партнёрства стало превалировать иждивенчество. Воровство газа, шантаж Запада возможностью сближения с Россией.

22:00 21.02.2022 Выгода украинского бюджета от России за период 1991—2013 гг. составил порядка 250 млрд долларов. Об этом 21 февраля заявил президент России Владимир Путин в обращении гражданам. Об этом: Путин назвал объём полученных Украиной экономических выгод от России

22:00 21.02.2022 Путин: Украина никогда не имела фактической традиции своей собственной подлинной государственности.

22:02 21.02.2022 Путин: Те, кто приходил на Украине к власти под пророссийскими лозунгами, сразу же отказывались от своих обещаний и шли на поводу у радикалов.

22:03 21.02.2022 Путин: Устойчивой государственности на Украине так и не сложилось.

22:04 21.02.2022 Путин: Сумма поддержки, выделявшейся посольством США «майдану» в 2014 году, составляла $1 млн в день.

22:05 21.02.2022 Заявление министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс о том, что Россия может напасть на Украину «уже на следующей неделе» — с 21 по 27 февраля 2022 года, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 21 февраля в социальной сети «ВКонтакте». Читайте подробнее: Сеть: «Сколько пророков, однако!» — Британия раскрыла дату нападения России

22:05 21.02.2022 Путин: Мы поимённо знаем всех, кто жёг людей в Одессе, и сделаем всё, чтобы их покарать — найти и предать суду.

22:08 21.02.2022 Путин: Бедность и безысходность — это и есть прозападный цивилизационный выбор?

22:09 21.02.2022 Россия добьётся возмездия в отношении тех, кто ответственен за сожжение Дома профсоюзов. Об этом 21 февраля заявил президент России Владимир Путин в обращении к гражданам. Читайте подробнее: Путин пообещал покарать ответственных за трагедию в Доме профсоюзов Одессы

22:09 21.02.2022 Путин: Запад оказывает прямое воздействие на все ветви власти Украины, её промышленность, экономику и суды.

22:10 21.02.2022 Путин: Продолжается курс на дерусификацию, тем людям, которые хотят сохранить русский язык и культуру, дали понять, что на Украине они чужие.

22:11 21.02.2022 Путин: В Киеве продолжают готовить расправу над Украинской православной церковью Московского патриархата.

22:12 21.02.2022 Путин: В Крыму Украина делает ставку на ячейки агрессивных исламистов и заброску диверсионных групп, что происходит при помощи иностранных спецслужб.

22:14 21.02.2022 Путин о военной стратегии Украины: По сути, это подготовка боевых действий против России. И намерения Киева вернуть себе ядерное оружие — не пустая бравада.

22:15 21.02.2022 «С появлением у Украины оружия массового поражения в мире произойдут кардинальные изменения. И мы не можем на это не реагировать».

22:16 21.02.2022 Путин: Командование ВСУ может напрямую осуществляться из натовских штабов. США приступили к беззастенчивому освоению Украины как будущего театра военных действий.

22:18 21.02.2022 Путин: Отказываетесь от собственного прошлого? От так называемого колониального наследия Российской империи? Ну тогда будьте последовательны.

22:18 21.02.2022 Путин: Название «Новороссия» пытаются предать забвению.

22:19 21.02.2022 Базы НАТО уже есть на Украине, только они называются «миссиями» — Путин.

22:20 21.02.2022 Путин: Вступление Украины в НАТО — прямая угроза безопасности России.

22:21 21.02.2022 Путин: Нам известна позиция США — активные боевые действия на востоке Украины не станут препятствием для её вступления в НАТО.

22:24 21.02.2022 Путин: В 2000 году я спросил Клинтона, как США отнесутся к тому, чтобы принять Россию в НАТО? Реакция была весьма сдержанной. Потом последовала поддержка террористов на Кавказе, выход из договора по ПРО, и т. д.

22:24 21.02.2022 Все причастные к массовому сожжению людей в Одессе, известны поимённо и всех их постигнет заслуженная кара, заявил 21 февраля президент России Владимир Путин в ходе своего обращения к гражданам Российской Федерации. Он напомнил о волне террора, насилия и убийств, захлестнувшей Украину после нацистского госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. Читайте также: Мы знаем всех палачей Одессы и сделаем всё, чтобы их покарать — Путин

22:24 21.02.2022 Путин: США просто не нужна такая большая страна, как Россия.

22:26 21.02.2022 Путин: Имеющаяся информация даёт основания полагать, что вступление Украины в НАТО — вопрос предрешённый.

22:28 21.02.2022 Путин: В случае размещения новых американских крылатых ракет на Украине они смогут поражать всю территорию европейской части России.

22:31 21.02.2022 Путин: В декабре прошлого года мы передали западным партнёрам проект договора с США о гарантиях безопасности. В ответ — много общих слов, что выглядело как попытка «замотать» вопрос.

22:31 21.02.2022 Путин: Западные партнёры проигнорировали принципиальные предложения России, в их позиции ничего не изменилось.

22:32 21.02.2022 Путин: Санкции всё равно будут вводить по мере укрепления суверенитета России — вне зависимости ситуации на Украине.

22:33 21.02.2022 Курс доллара на Московской бирже превысил 80 рублей, евро — 90 рублей на фоне телеобращения Владимира Путина, в ходе которого, как ожидается, будет объявлено о признании Россией Донецкой и Луганской Народных Республик. Читайте также: Курс рубля падает на Мосбирже на фоне обращения Владимира Путина

22:33 21.02.2022 Путин: Правящая в Киеве верхушка пытается организовать на Донбассе блицкриг.

22:34 21.02.2022 Путин: Издевательству над людьми в Донбассе конца-края не видно. Запад предпочитает этого не замечать.

22:35 21.02.2022 Путин: Россия сделала всё для сохранения территориальной целостности Украины. Тщетно.

22:36 21.02.2022 Путин признал независимость ДНР и ЛНР. Путин попросил парламент поддержать заключение договоров о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР.

22:36 21.02.2022 Путин потребовал от Киева немедленно прекратить боевые действия.

22:37 21.02.2022 Началась церемония подписания президентского указа о признании ДНР и ЛНР.

22:38 21.02.2022 Россия примет давно назревшее решение о независимости ДНР и ЛНР. Об этом 21 февраля заявил президент России Владимир Путин в обращении к гражданам. Читайте подробнее: Путин: Россия признает суверенитет ДНР и ЛНР

22:39 21.02.2022 Президент России подписал договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР.

22:41 21.02.2022 Украина должна немедленно прекратить боевые действия в Донбассе. Об этом 21 февраля заявил президент России Владимир Путин в обращении к гражданам. Читайте также: Путин потребовал от Украины прекратить войну в Донбассе

22:44 21.02.2022 Госдума и Совфед 22 февраля на заседаниях закрепят признание ЛНР и ДНР. Об этом сообщил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия»). Читайте также: Госдума и Совфед 22 февраля закрепят признание ЛНР и ДНР

23:00 21.02.2022 О готовности Сирии признать независимость ЛНР и ДНР со ссылкой на главу государства Башара Асада сообщил РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Саблин («Единая Россия»).

23:01 21.02.2022 Комитет Госдумы по международным делам 22 февраля в 9:00 обсудит договоры о дружбе и сотрудничестве с ЛНР и ДНР, после заседания Совета Думы документы будут вынесены на обсуждение Госдумы, сообщил глава комитета Леонид Слуцкий (ЛДПР).

23:06 21.02.2022 О готовности Сирии признать независимость ЛНР и ДНР со ссылкой на главу государства Башара Асада сообщил депутат Госдумы Дмитрий Саблин («Единая Россия»). Подробности в материале: Сирия готова признать независимость ЛНР и ДНР

23:10 21.02.2022 Признание Россией независимости «двух сепаратистских территорий на Украине» является вопиющим нарушением международного права, заявили в понедельник, 21 февраля, главы Еврокомиссии и Евросовета Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель. Решение России также нарушает территориальную целостность Украины и Минские соглашения, отметили брюссельские чиновники в синхронных записях в социальных сетях. ЕС «и его партнеры» будут реагировать на это решение «в единстве, с твердостью и решимостью в поддержке Украины», отметили также фон дер Ляйен и Мишель. Читайте также: ЕС обвинил Россию в нарушении международного права и Минских соглашений