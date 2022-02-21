Уфа, , 11:02 — REGNUM Глава Башкирской митрополии, митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Об этом 21 февраля сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве региона.

Церковь Цитата из т/ф «Непобедимая». реж. Александр Зиненко. Россия

«По поручению руководства нашей страны я хотел бы вручить высокую награду — орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени нашему многоуважаемому главе Башкирской митрополии, митрополиту Уфимскому и Стерлитамакскому Никону», — сообщил Хабиров и вручил орден митрополиту.

Хабиров поблагодарил митрополита Уфимского и Стерлитамакского за его многолетний добросовестный труд.

Никон поблагодарил президента России Владимира Путина и главу Башкирии за награждение его высокой правительственной наградой.

«Эта награда не лично моя, это награда всего православного духовенства нашей республики», — сообщил Никон.

Он попросил местных жителей поддержать жителей Донецкой и Луганской республик, а, а также поблагодарил Радия Хабирова за решение принять беженцев.