Москва, , 10:41 — REGNUM Текущий 2022 год не сулит жителям РФ ценовой стабильности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 февраля заявил директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов.

Инфляция Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Продовольственная инфляция нещадно пробивает бреши в наших кошельках. Хотя рост реальных располагаемых доходов населения в 2021 году на 3,1% свидетельствует о том, что многие жители РФ смогли хоть и не сильно, но улучшить свое финансовое положение, — сказал он. — Однако постоянный рост цен на привычные потребительские товары вселяет опасения за будущее семейного бюджета. После 2020 года многим пришлось сменить свой обычный рацион на менее пафосный. Однако продолжать в дальше упрощать и удешевлять свой продуктовый набор без существенного снижения качества и сбалансированности питания затруднительно. ЦБ РФ перенес срок обретения своего Грааля, то есть достижения целевого таргета по инфляции в размере 4%, на середину 2023 года. Значит 2022 год, и уж его первая половина точно, не сулит нам ценовой стабильности».

Как пояснил Ордов, свою роль играет и общемировой «инфляционный хайп».

«Сорокалетние рекорды по динамике цен в Америке и тридцатилетние в Европе шокируют местных аборигенов не меньше, чем нас — наша инфляция, а скорее даже намного сильнее. Январь 2022 к январю 2021 показал на мировом рынке рост цен на мясо на 17,3%, на молочную продукцию рост составил 18,7%, — сказал Ордов. — Однако если инфляция в мире приобретет среднесрочный характер, а мы убедимся, что в России доминирует инфляция издержек, то текущие проблемы покажутся цветочками, так как может выясниться, что повышением ставки ЦБ РФ провоцирует рост расходов бизнеса и тем самым сам воспроизводит инфляцию. Круг замкнется».

Напомним, как сообщалось ранее, инфляция в РФ в годовом выражении составила 8,75%.

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