Варшава, 21 февраля, 2022, 10:41 — ИА Регнум. Дополнительные подразделения американских Вооруженных сил (ВС) может направить в Польшу Вашингтон. Об этом 21 февраля рассказал замглавы польского МИД Павел Яблоньский в эфире «Польского радио».

Gov.pl Павел Яблоньский

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По словам замглавы польского МИД, Варшава постоянно ведет диалог с властями США об усилении оперативных возможностей и Польши, и других стран восточного фланга НАТО.

«Также всё время мы говорим об увеличении американского военного присутствия. Очень реально, что мы будем иметь очередные подразделения на нашей территории, по крайней мере временно», — добавил Яблоньский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы польского МИД Павел Яблоньский заявил, что в понедельник, 21 февраля, состоится внеочередное заседание Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) для обсуждения международных мер в связи с эскалацией напряженности вокруг Украины.