Эстремадура, , 10:39 — REGNUM Жители муниципалитетов Дон-Бенито и Вильянуэва-де-ла — Серена, состоящие в провинции Бадахос, поддержали проект объединения двух муниципалитетов на референдуме, состоявшемся 20 февраля. Об этом пишет агентство EFE.

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При этом отмечается, что результаты голосования были получены с большей задержкой, чем ожидалось, из-за компьютерного сбоя.

Для процесса объединения двух муниципалитетов было необходимо, чтобы поддержка превысила 66% в двух муниципалитетах, что было успешно достигнуто в Вильянуэве-де-ла-Серена, где идею поддержали 90,49%, а 9,03% высказались «против». При этом в Дон-Бенито идею поддержали 66,27%, ещё 33,27% высказались «против».

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