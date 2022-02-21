Владивосток, 21 февраля, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Стратегию развития системы здравоохранения Приморья до 2024 года рассмотрели на совещании под руководством губернатора Олега Кожемяко 21 февраля. Упор планируется сделать на повышении удовлетворенности пациентов, кадровом увеличении и улучшении материально-технической базы медучреждений. Во многом поможет нацпроект «Здравоохранение», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Windons В больнице

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В последние три года система здравоохранения Приморья модернизировалась.

Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» разработаны и запущены 17 ведомственных проектов, которые реализуются в пилотных медучреждениях Приморья.

«В рамках этих проектов предусмотрено образование среднего медицинского персонала, повышение его компетенций. Это позволит в условиях недостатка врачей привлекать фельдшеров и медицинских сестер к определенным видам работ. Также есть проект по созданию комплексных врачебных участков в сельских и городских больницах, где с одним врачом будут работать несколько медсестер. Это приведет к повышению охвата населения медпомощью», — сказала министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко.

Также отмечается, что с этого года в ФАПах расширится набор услуг, есть проект по бережливым приёмным отделениям, снижению потери времени на обследования.

«Основная задача института общественных наблюдателей заключается в том, чтобы объекты национальных проектов действительно отвечали потребностям приморцев. А здравоохранение всегда на контроле ОНФ. Мы следим, чтобы в больницах и поликлиниках не только можно было получить квалифицированную помощь, но чтобы пациентам было комфортно и удобно.

Нельзя не отметить ремонты в больницах и поликлиниках, открытие новых лечебных учреждений в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Так, в Дальнегорске заканчивается ремонт детской поликлиники, на севере Приморья, в Тернее, в этом году построят амбулаторию, появляются ФАПы в сёлах. Для жителей отдалённых посёлков важно, чтобы медицинская помощь была оказана вовремя.

Параллельно ведется систематическая работа по привлечению в лечебные учреждения молодых кадров. Не секрет, что многие больницы ощущают недостаток специалистов, но в этом направлении наметилась тенденция на улучшение ситуации. Медучреждения отдаленных городов и сёл начали пополнятся кадрами, в том числе и из других регионов», — прокомментировал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Приморье Юрий Логинов.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году в Приморье 500 телемедицинских консультаций намерены провести специалисты краевого онкологического диспансера. Это позволит приморским специалистам обсуждать с коллегами ведущих онкологических институтов России тактику лечения и ведения пациентов.