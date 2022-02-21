Барнаул, , 10:37 — REGNUM Из-за «Омикрона» оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной, напрягает и поведение местных властей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Арбидол на прилавке аптеки Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

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По состоянию на 21 февраля за сутки выявлены 3900 новых носителей (на 213 человек меньше, чем сутками ранее). Сокращение, вероятно, связано с тем, что почти вдвое сократилось число тестирований — до 8986 (на 7472 меньше, чем сутками ранее).

При этом количество заболевших пневмонией и ОРВИ почему-то не увеличилось: 28 790 (0 за сутки) и 166 434 (+0 за сутки) соответственно. На фоне этого, судя по данным опершиаба, число тяжелобольных подскочило до 532 (+36 за сутки). Из них 173 подключены к аппаратам ИВЛ (+9 за сутки).

По прежнему много смертей. Общее число жертв SARS-CoV-2 в крае уже достигло 9258 человек, причём 20 из них добавлены в сводку за минувшие сутки. По показателю смертности от коронавируса край стабильно входит в ТОП-10 регионов России.

Отмечен рост числа госпитализаций в инфекционные госпитали с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией. Таковых там 2860 жителей край (+80 за сутки). Кроме этого, 229 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях (-22 за сутки).

Держится высокая заболеваемость среди детей: с начала нового учебного года на Алтае выявлены уже 24 767 зараженных коронавирусом (+948 за сутки).

Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 212 263 человека, выздоровели 165 916 человек (+ 12 680 за сутки).

Напомним, в Алтайском крае коронавирус у амбулаторных больных лечат «Арбидолом» — препаратом с недоказанной эффективностью. Врачи же прямо говорят — он опасен. В конце 2021 года на то, чтобы купить 645 тысяч «фубломицина», власти потратили 29,9 млн рублей и заявили, что аналогичные конкурсные процедуры будут проводиться и впредь.

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