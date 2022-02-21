Лос-Анджелес, США, 21 февраля, 2022, 10:36 — ИА Регнум. Полиция задержала мужчину, который пытался проникнуть в дом к актрисе Александре Даддарио. Об этом 21 февраля сообщает TMZ.

Скриншот видео на YouTube Александра Даддарио

На момент прибытия полиции Лос-Анджелеса (США) неизвестный стоял у дома Даддарио и отказывался уходить. Сотрудники правоохранительных органов обыскали автомобиль мужчины и обнаружили в багажнике пистолет. Как отмечает СМИ, задержанный до сих пор находится под арестом за хранение незарегистрированного огнестрельного оружия.

ИА REGNUM напоминает, что первую известность Александра Даддарио получила в 2002 году благодаря роли Аннабет Чейз в фильме «Перси Джексон и похититель молний». Позже актриса снялась в фильмах «Техасская резня бензопилой 3D», «Разлом Сан-Андреас», «Спасатели Малибу», а также сериале «Белый лотос».