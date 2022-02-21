Душанбе, 21 февраля, 2022, 10:36 — ИА Регнум. Министр образования и науки Таджикистана Мухаммадюсуф Имомзода освобожден от занимаемой должности. Об этом 21 февраля сообщает «Азия Плюс» со ссылкой на источник в правительстве страны.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Таджикистан

По последним данным, указ об освобождении Имомзода с поста подписал президент Таджикистана Эмомали Рахмон сегодня утром.

Сотрудники министерства сообщили изданию, что их в эти минуты собрали в актовом зале, чтобы представить нового министра, но пока неизвестно, кто назначен новым главой ведомства.

Вместе с этим, по данным источника издания, новым министром образования и науки может стать глава Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» в Душанбе Рахимджон Хамро Саидзода.