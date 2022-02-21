Надым, Ямало-Ненецкий АО, 21 февраля, 2022, 10:36 — ИА Регнум. В ямальский город Надым поступило передвижное оборудование для экологичной переработки отходов — мобильная дробилка и инсинератор. Об этом сообщает пресс-служба главы ЯНАО.

Пресс-служба губернатора ЯНАО Новое оборудование для утилизации отходов

Дробилка способна перемалывать дерево, бетон, гранит, старый асфальт, древесные отходы, автомобильные покрышки. Инсинератор предназначен для сжигания практически всех видов органических материалов, промышленного и бытового мусора, медицинских отходов.

Новое оборудование в Надыме будет использовано при проведении работ по сносу ветхого аварийного жилья и ликвидации несанкционированных свалок. Оно способно выезжать в отдаленные посёлки Надымского района, а также национальные сёла.

Сейчас новая техника работает в тестовом режиме. На полную мощность оборудование планируется запустить в марте.