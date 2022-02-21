Москва, , 10:35 — REGNUM Протокол о внесении изменений в договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, подписанный в Москве 8 февраля 2021 г. президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию, передает корреспондент ИА REGNUM 21 февраля.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Устанавливаются правила уплаты и исчисления налога на добавленную стоимость (НДС) на дату принятия товаров на учет при их импорте с территории одного государства — члена Евразийского экономического союза на территорию свободной (специальной, особой) экономической зоны (СЭЗ), пределы которой полностью или частично совпадают с участками таможенной границы союза, функционирующей в Российской Федерации по состоянию на 1 июля 2016 г., налогоплательщиками, являющимися резидентами указанной зоны.

С ратификацией протокола будет установлена возможность предоставления отсрочки по уплате НДС при импорте товаров с территории государств — членов Евразийского экономического союза в свободные (специальные, особые) экономические зоны России.

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