Донецк, , 10:32 — REGNUM Две школы на территории Донецка обстреляли силовики Украины. Об этом 21 февраля сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

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"Поступила оперативная информация о повреждении общеобразовательных учреждений и объектов гражданской инфраструктуры города Донецка в результате многочисленных ночных обстрелов со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.)», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что были обстреляны школа № 105 в Петровском районе Донецка, где было повреждено остекление и газовая труба, а также школа №56 в Киевском районе города, в которой было также повреждено остекление.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе польского МИД сообщили, что власти Польши рекомендуют гражданам этой страны не посещать восточные территории Украины из-за роста напряженности и угрозы военного конфликта.