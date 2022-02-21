София, , 10:32 — REGNUM К середине 2022-го года размер минимальной заработной платы в Болгарии будет увеличен до 760 левов ($440), что позволит десяткам тысяч малоимущих болгар избежать окончательной нищеты. Об этом заявила болгарский министр экономики Корнелия Нинова, пишет 21 февраля софийская газета «Дума».

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По словам К. Ниновой, в настоящее время правительство разрабатывает различные механизмы перерасчета пенсий, повышения минимального страхового дохода и выделения дополнительных субсидий.

«Нет никаких сомнений, что на этом фоне вырастут и зарплаты, минимум которых позволит нашим согражданам не чувствовать себя обделенными», — отметила, в частности, она.

Как ожидается, вопрос соответствующей индексации будет поднят на ближайшем заседании правительства Болгарии. Нововведение станет возможным после вступления в силу нового бюджета страны на 2022-й год, реализация основных пунктов которого запланирована на 1 апреля.