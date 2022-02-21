Москва, , 10:30 — REGNUM На территории Новой Москвы идёт проектирование дороги от Щербинки до поселения Рязановское. Об этом 21 февраля сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы.

Шоссе Дарья Антонова © ИА REGNUM

В мэрии рассказали, что маршрут новой дороги будет проложен от улицы Южной в Щербинке до Залинейного переулка в Рязановском. К строительным работам планируется перейти осенью 2022 года.

«Это будет фактически дублёр Варшавского шоссе на данном участке. Он даст возможность удобно выезжать на магистраль из ряда микрорайонов Щербинки и обеспечит доступность платформы МЦД-2 Остафьево для жителей части города, расположенной с востока от железной дороги», — приводятся в сообщении слова главы департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин.