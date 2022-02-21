Москва, , 10:25 — REGNUM Представители НАТО опровергают друг друга и делают заявления, которые не соответствуют проводимой политике. Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, комментируя позицию Североатлантического альянса по вопросу нерасширения организации на восток.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Российский дипломат напомнила о заявлениях министра иностранных дел, вице-канцлера ФРГ Ганса-Дитриха Геншера и госсекретаря США Джеймса Бейкера, сделанных по итогам переговоров в Вашингтоне 2 февраля 1990 года.

«Мы договорились, что НЕТ намерения расширять зону обороны НАТО на восток. Это касается не только ГДР, которую мы не хотим включать, но и вообще» (видео: ARD, Der Spiegel)», — цитирует в сообщении в телеграм-канале Захарова.

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«Не знали Геншер и Бейкер, что 32 года спустя генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг… запросто и походя так опровергнет их слова: «Нет. НАТО принимает решения вместе с 30 странами-членами, нет нигде решения, в котором страны НАТО договорились отказаться от того, что написано в основополагающем договоре НАТО, в вашингтонском договоре», — добавил официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

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«Так что же это за организация такая, если каждый год её члены и представители опровергают друг друга по принципиальным вопросам и продолжают делать заявления, не соответствующие проводимой политике?» — недоумевает Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Spiegel сообщил, что Национальный архив Великобритании обнаружил документ 1991 года, в котором Запад заявил о неприемлемости расширения НАТО на восток. Договор представляет собой протокол встречи представителей внешнеполитических ведомств США, Британии, Франции и ФРГ в Бонне 6 марта 1991 году. По итогам встречи её участники пришли к соглашению, что членство стран Восточной Европы в НАТО «неприемлемо».

При этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя сообщение Spiegel, заявил, что альянс не нарушил обещания о нерасширении на восток, и указал на отсутствии соглашения по отказу от этих планов.

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