В МИД РФ обвинили НАТО в непоследовательной политике
Москва, 21 февраля, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Представители НАТО опровергают друг друга и делают заявления, которые не соответствуют проводимой политике. Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, комментируя позицию Североатлантического альянса по вопросу нерасширения организации на восток.
Российский дипломат напомнила о заявлениях министра иностранных дел, вице-канцлера ФРГ Ганса-Дитриха Геншера и госсекретаря США Джеймса Бейкера, сделанных по итогам переговоров в Вашингтоне 2 февраля 1990 года.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Spiegel сообщил, что Национальный архив Великобритании обнаружил документ 1991 года, в котором Запад заявил о неприемлемости расширения НАТО на восток. Договор представляет собой протокол встречи представителей внешнеполитических ведомств США, Британии, Франции и ФРГ в Бонне 6 марта 1991 году. По итогам встречи её участники пришли к соглашению, что членство стран Восточной Европы в НАТО «неприемлемо».
При этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя сообщение Spiegel, заявил, что альянс не нарушил обещания о нерасширении на восток, и указал на отсутствии соглашения по отказу от этих планов.