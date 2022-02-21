Эстремадура, Испания, 21 февраля, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Избирательные участки для референдума по принятию решения об объединении муниципалитетов Дон-Бенито и Вильянуэва-де-ла-Серена закрылись в 20:00 20 февраля. Об этом пишет агентство EFE.

Lišiak Референдум

После закрытия участков начался подсчёт голосов. Явка составила 58,94% в Вильянуэве-де-ла-Серена и 43,29% в Дон-Бенито.

Оба муниципалитета входят в провинцию Бадахос, автономное сообщество Эстремадура.

Отмечается также, что чуть более 8000 избирателей уже приняли участие в процессе досрочного голосования, проходившего с 29 января по 10 февраля.