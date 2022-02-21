Кострома, , 10:26 — REGNUM Костромское областное отделение «Единой России» объявило о сборе гуманитарной помощи для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщается на сайте партии.

Гуманитарная помощь Nv86.ru

Костромичей просят принести в пункты сбора бутилированную воду, чай, кофе, средства личной гигиены, постельное бельё, одноразовую посуду и питание для детей. Приём продуктов и вещей ведётся на улицах Горной, 27А и Симановского, 12 Г с 9 до 17 часов дня.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что из-за эскалации конфликта на границах ДНР и ЛНР с Украиной с 18 февраля началась эвакуация граждан в Россию. С территорий вывозят сотни тысяч женщин, детей и пожилых людей. Костромская область уже заявила о готовности принять у себя часть беженцев. Количество людей, которых смогут разместить в пунктах временного пребывания, просчитывается.

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