Москва, , 10:24 — REGNUM Советский и российский актёр, народный артист России Геннадий Юхтин, скончавшийся 18 февраля, будет 22 февраля похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом 21 февраля сообщается на сайте Союза кинематографистов.

Геннадий Юхтин Kino-teatr.ru

Уточняется, что церемония прощания с покойным состоится 22 февраля в Ритуальном зале ЦКБ в Москве и начнется в 12:00.

«Похороны состоятся на Троекуровском кладбище», — говорится в сообщении.

Отметим, Геннадий Юхтин родился в 1932 году в селе Чубовка в Кинельском районе Куйбышевской (ныне Самарской) области и окончил ВГИК в 1955 году. Он известен по исполнению ролей в таких фильмах, как «Дело Румянцева» (1955), «Весна на Заречной улице» (1956), «Баллада о солдате» (1959), «Братья Карамазовы» (1969) и многих других.