Ростов-на-Дону, , 10:24 — REGNUM Более 400 беженцев из Донбасса обратились за медицинской помощью в Ростовской областью. Об этом журналистам 21 февраля сообщил врио главы МЧС России Александр Чуприян.

Медик в защитном костюме Rosminzdrav.ru

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По его словам, среди обратившихся — 78 детей.

«Есть госпитализированные с различными болезнями. Минздрав полностью готов к медицинскому обеспечению беженцев», — сказал Чуприян.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовскую область везут пять тяжелобольных детей из Луганской Народной Республики. Донские медики готовы встретить пациентов.

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