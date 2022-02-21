Париж, 21 февраля, 2022, 10:24 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил олимпийских чемпионов. Об этом глава государства написал в своём аккаунте в Twitter.

Atos Олимпийские игры

«5 золотых, 7 серебряных, 2 бронзовых медалей и невероятные подвиги: поздравляем наших олимпийских чемпионов. Это гордость Франции!», — написал Эммануэль Макрон в Twitter.

Напомним, Олимпийские игры в Пекине завершились 20 февраля 2022 года. Франция заняла 10 строчку в медальном зачёте. Первые три места заняли Норвегия, Германия и Китай. Россия завоевала 32 олимпийские медали.