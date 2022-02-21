Севастополь, , 10:24 — REGNUM В Севастополе за сутки в больницы попали ещё 50 пациентов с заражением коронавирусом, сообщили 21 февраля в пресс-службе правительства. Накануне, 20 февраля, сообщалось о 47 новых пациентах.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Выписано 32 пациента. На данный момент в больницах находится 690 пациентов, из них 525 — с подтвержденным COVID-19», — уточнили в пресс-службе.

На данный момент в городе развёрнуто 949 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании сигнала на снижение — трансляция»

В общей сложности за минувшие сутки в Севастополе подтвердилось 1 290 случаев заражения коронавирусом (938 — сутками ранее). Скончались ещё пять пациентов.

С начала пандемии в Севастополе коронавирусом заразились 70 980 человек, выздоровели 61 012, скончались 2 068 человек.