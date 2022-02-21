Канберра, , 10:23 — REGNUM В последние годы пандемии коронавируса многие жители Австралии задумались о покупке нового жилья, что привело в движение и без того оживленный рынок недвижимости. Цены на дома росли рекордными темпами, не в последнюю очередь из-за роста цен на стройматериалы. В свою очередь федеральное правительство Австралии намерено решать проблему дорогих стройматериалов снизив цены на древесину. Об этом 21 февраля сообщил телеканал Nine News.

Ручная обработка древесины Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Так, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил, что лесная промышленность Австралии получит поддержку государства в размере 86 миллионов долларов. Моррисон отметил, что 86 миллионов долларов, что эквивалентно посадке 150 миллионам деревьев, помогут ослабить давление на цены на древесину и в конечном итоге помогут отрасли жилищного строительства.

Журналисты также пишут, что 21 февраля глава федерального кабинета министров отправится в Тасманию. В рамках пока не объявленной предвыборной кампании он встретится с местными бизнесменами и представителями волонтеров.