Канберра, 21 февраля, 2022, 10:23 — ИА Регнум. В последние годы пандемии коронавируса многие жители Австралии задумались о покупке нового жилья, что привело в движение и без того оживленный рынок недвижимости. Цены на дома росли рекордными темпами, не в последнюю очередь из-за роста цен на стройматериалы. В свою очередь федеральное правительство Австралии намерено решать проблему дорогих стройматериалов снизив цены на древесину. Об этом 21 февраля сообщил телеканал Nine News.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ручная обработка древесины

Так, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил, что лесная промышленность Австралии получит поддержку государства в размере 86 миллионов долларов. Моррисон отметил, что 86 миллионов долларов, что эквивалентно посадке 150 миллионам деревьев, помогут ослабить давление на цены на древесину и в конечном итоге помогут отрасли жилищного строительства.

Журналисты также пишут, что 21 февраля глава федерального кабинета министров отправится в Тасманию. В рамках пока не объявленной предвыборной кампании он встретится с местными бизнесменами и представителями волонтеров.