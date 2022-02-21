Санкт-Петербург, , 10:24 — REGNUM Первая группа беженцев из Донбасса в составе 400 жителей Донецкой (ДНР) и Луганской Народных республик (ЛНР) прибудет в Ленинградскую область во вторник, 22 февраля. Об этом 21 февраля сообщили в пресс-службе областной администрации.

Поселок Вырица в Ленинградской области Дарья Драй © ИА REGNUM

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Группа из 400 человек прибудет из Ростовской области, их примет оздоровительный лагерь «Россонь» в деревне Ванакюля Кингисеппского района Ленобласти.

Планируется, что дети школьного возраста будут распределены по действующим школам, а для малышей будут организованы группы временного пребывания на территории лагеря.

«Также прибывающие в Ленобласть с Донбасса будут размещены в оздоровительном лагере «Маяк» в Гатчинском районе», — добавили в пресс-службе. Этот лагерь находится в поселке Вырица.

«Решается вопрос об организации дошкольного и школьного образования для прибывающих», — добавили в обладминистрации.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Ленобласть готовы в два этапа принять до 1500 беженцев из ДНР и ЛНР. Кроме того, в Ленинградской области по инициативе губернатора Александра Дрозденко началась акция по сбору гуманитарной помощи беженцам из ДНР и ЛНР. Желающие поучаствовать в акции «Защитим свое отечество» жители Ленобласти могут отправить беженцам из Донбасса предметы первой необходимости. Пункты сбора гуманитарной помощи организованы во всех районах Ленинградской области на базе местных отделений партии «Единая Россия».

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