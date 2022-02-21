Москва, , 10:26 — REGNUM Беженцам из Донецкой и Луганской Народных Республик, которые прибыли в Россию, первую партию собранной в Крыму гуманитарной помощи отправят уже 21 февраля. Об этом и.о. главы администрации Симферополя Максим Балахонов сообщил журналистам.

Симферополь A.Savin

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По его словам, во всём регионе объявлен сбор помощи, в нём активно участвует Симферополь. Помощь собирают неравнодушные граждане и предприниматели. Из-за широкого отклика открыты пункты сбора помощи.

«Сбор организован общекрымский… и первая партия будет отправлена уже сегодня», — сказал Балахонов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Симферополе для беженцев из Донбасса собирают вещи первой необходимости. Это предметы личной гигиены, детское питание, теплые вещи, продукты питания с длительным сроком хранения.

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