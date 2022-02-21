Ярославль, 21 февраля 2022, 10:16 — REGNUM Депутаты Ярославской областной думы хотят обязать продавцов продовольственных товаров указывать стоимость продуктов за литр и килограмм, чтобы избежать обмана покупателей.
Яроблдума хочет принять обращение к Госдуме РФ об изменении федерального законодательства. Так народные избранники хотят бороться с распространенным приёмом упаковки товаров массой или объёмом 0,9 килограммов или литров.
Депутаты хотят сделать обязательным указание стоимости продуктов питания в килограммах или литрах, а не только в единице упаковки. Проект обращения об этом внесен в облдуму депутатами «Единой России», КПРФ и ЛДПР.