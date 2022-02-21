Ярославль, 21 февраля, 2022, 10:16 — ИА Регнум. Депутаты Ярославской областной думы хотят обязать продавцов продовольственных товаров указывать стоимость продуктов за литр и килограмм, чтобы избежать обмана покупателей.

Александр Мотин Супермаркет

Яроблдума хочет принять обращение к Госдуме РФ об изменении федерального законодательства. Так народные избранники хотят бороться с распространенным приёмом упаковки товаров массой или объёмом 0,9 килограммов или литров.

«По мнению депутатов Ярославской областной Думы, требование о наличии дополнительной информации о цене товара за 1 килограмм или 1 литр в условиях снижения количества товара в привычной упаковке обеспечивает необходимую защиту прав потребителей, предоставляет возможность оценить действительную стоимость товара в расчете на общепринятый вес (объем продукта) и сравнить товары между собой, а также создает предпосылки использования хозяйствующими субъектами в качестве конкурентного преимущества ведения предпринимательской деятельности и элементом привлечения потребителей», — говорится в обращении депутатов.

Депутаты хотят сделать обязательным указание стоимости продуктов питания в килограммах или литрах, а не только в единице упаковки. Проект обращения об этом внесен в облдуму депутатами «Единой России», КПРФ и ЛДПР.