Барнаул, , 10:16 — REGNUM В Алтайском крае, где проживают более двух миллионов человек, по состоянию на 21 февраля 2022 года вакцинированы 1 333 378 человек (всего +860 за сутки).

Вакцинация (сс) Governo do Estado de São Paulo

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Из общего числа привитых 60 914 жителей региона получили первую прививку (на 333 меньше, чем сутками ранее). Число полностью привитых граждан составило 1 186 882 (+1028 за сутки получили две прививки или однократно «Спутник Лайт»).

Также известно о 85 582 ревакцинированных (+165 за последние сутки).

Напомним, к февралю 2022 года темпы вакцинации от коронавируса в Барнауле оказались настолько низкими, что медики вынуждены отказывать в вакцинации единичным посетителям прививочных кабинетов.

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