Мельбурн, Австралия, , 10:22 — REGNUM 21 февраля правительство Виктории, юго-восток Австралии, объявило о новом пакете стимулирующих мер для местного бизнеса на сумму 200 миллионов долларов. Новые меры по поддержки предприятий также предусматривают раздачу ваучеров населению, чтобы стимулировать их отправить в центральный деловой район Мельбурна и оживить сильно пострадавший туристический сектор штата, передает телеканал Nine News.

Мельбурн Richard Jones

Денежные вливания включают в себя выделение 30 миллионов долларов в виде ваучеров, которые покроют часть расходов при посещении театров, концертов живой музыки, кинотеатров, музеев, галерей, конференций, выставок и других мероприятий по всей Виктории. Ваучеры на еду также будут доступны жителям Виктории, поскольку порядка 10 миллионов долларов будет выделено для частичного покрытия расходов посетителей баров, ресторанов и кафе.

Выступая на пресс-конференции, мэр Мельбурна Салли Кэпп заявила, что в центральном деловом районе Мельбурна пешеходный трафик восстановился на 83% от допандемийного уровня. Таким образом, стимулирование потребительского спроса вполне оправдано.