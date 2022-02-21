Лос-Анджелес, США, 21 февраля, 2022, 10:14 — ИА Регнум. Netflix опубликовал тизер продолжения документального фильма Jeen-Yuhs о рэпере Канье Уэсте (Йе). Ролик доступен на YouTube-канале сервиса.

Скриншот YouTube Канье Уэст

На видео появляется сам рэпер во время работы над своей музыкой, а также его мать Донда Уэст. «Канье торопится утвердиться на лейбле. Когда автокатастрофа и сломанная челюсть угрожают этому, неудержимый художник превращает боль в платину», — говорится в подписи к тизеру.

Добавим, что премьера первой части картины Jeen-Yuhs на сервисе Netflix состоялась 16 февраля 2022 года. Вторая часть выйдет 23 февраля, а третья — 2 марта.