Дарвин, Австралия, 21 февраля, 2022, 23:02 — ИА Регнум. Как правило, тяжеловесные политики федерального уровня в Австралии редко удостаивают вниманием Северную территорию, и они практически никогда не заезжают в ее столицу Дарвин. Это понятно: ведь у Северной территории есть всего лишь два места в Палате Представителей. Однако на прошлой неделе туда поехали и премьер-министр Скотт Моррисон, и лидер оппозиции Энтони Альбаниз. О том, почему лейбористы и правительство вдруг проявили интерес к региону, 21 февраля рассказали журналисты Nine News.

Commonwealth of Australia Скотт Моррисон

Формально поездка Моррисона и Альбаниза в Дарвин была связана с 80-летием бомбардировки города японскими военными в 1942 году. Однако после памятных мероприятий оба политика не стали сразу уезжать в Канберру, а решили остаться на какое-то время.

Возможно, наиболее очевидной причиной такого пристального и доселе невиданного внимания является тот факт, что Люк Гослинг от Лейбористской партии выиграл в 2016 году у либерала место по округу Соломон с перевесом всего в 3,08%.

Другая причина кроется в том, что с 2001 года второй мандат от Северной территории (по округу Лингиаре) удерживается с пятипроцентным перевесом лейбористом Уорреном Сноуденом. Однако политик уходит на пенсию и не будет участвовать в выборах, что дает шанс Либеральной партии Австралии получить парламентское место в свою копилку.