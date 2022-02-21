Оренбург, 21 февраля, 2022, 10:12 — ИА Регнум. В Оренбургской области завершилось расследование уголовного дела о коммерческом подкупе. Материалы переданы в суд. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

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Фигурантом дела стал бывший начальник коммерческого отдела организации. Следствием установлено, что экс-глава отдела получил от предпринимателя и представителей частных компаний деньги в общей сумме 377 тысяч рублей. Они явились коммерческим подкупом за принятие и реализацию наиболее выгодных решений при согласовании условий, изменении и прекращении договорных отношений, предусматривающих поставку продукции.

В рамках уголовного дела арестовано на имущество обвиняемого на сумму свыше 1 миллиона 600 тысяч рублей.