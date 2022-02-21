Симферополь, , 10:10 — REGNUM Крым не нуждается в признании и одолжении со стороны Вашингтона. Об этом заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, комментируя слова госсекретаря США Энтони Блинкена о неготовности признать вхождение Крыма в состав России даже для предотвращения войны.

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Крым — это законная и неотъемлемая часть Российской Федерации, и крымчанам не нужны признания и одолжения со стороны американцев», — подчеркнул в беседе с РИА Новости парламентарий.

Что касается ситуации в Донбассе, то Гемпель подчеркнул, что народ ДНР и ЛНР «защищает свою землю и детей, а невыполнение Минских соглашений киевскими властями ставит под угрозу существование самой Украины».

«В Европе с каждым днём всё чаще слышатся здравые голоса в отношении агрессивной политики США, НАТО и Украины», — отметил политик.

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Как сообщал ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что власти США не намерены признавать воссоединение Крыма с Россией, а также не примут какие-либо схожие решения по Донбассу ради предотвращения возможного военного конфликта на Украине.

Напомним, Крым вошёл в состав России в марте 2021 года по результатам проведённого на полуострове референдума после госпереворота на Украине. Свыше 96% проголосовавших высказалось за вхождение Крыма в состав России.

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