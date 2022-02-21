Лукояновский район, Нижегородская область, , 10:10 — REGNUM Эпидемиологическое расследование начали специалисты управления Роспотребнадзора по Нижегородской области после поступления информации о случаях кишечной инфекции у участников соревнований по футболу. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Мини-футбол struppi0601

В частности, был организован медицинский осмотр пострадавших и сотрудников организации, которая отвечала за питание участников соревнований. Также были отобраны смывы с объектов внешней среды, пробы воды и пищевых продуктов в гостинице, где проживали спортсмены.

В ходе осмотра помещений и пищеблока гостиницы были выявлены нарушения санитарного законодательства, виновные лица будут привлечены к административной ответственности.

Управление готово оказать помощь родителям спортсменов по вопросам защиты прав потребителей.

В то же время, сообщили ИА REGNUM в прокуратуре Нижегородской области, участники соревнований проживали в гостинице «Гранд Отель». В период с 19 по 20 февраля за медицинской помощью обратились несколько детей, принимавших участие в соревнованиях по мини-футболу на территории физкультурно-оздоровительного комплекса «Колос» в Лукоянове. Помощь потребовалась после приема пищи.

Прокуратура установит все обстоятельства произошедшего, также планируется дать оценку исполнению законодательства о несовершеннолетних и о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. По результатам проверки в случае наличия оснований будут предприняты меры прокурорского реагирования.