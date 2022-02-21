Благовещенск, , 10:19 — REGNUM Показатели заболеваемости ОРВИ в Амурской области выше эпидемиологических нормативов на 66,9% и превышает среднемноголетний в 4,4 раза, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 февраля в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего за неделю в области зарегистрировали более 10,5 тыс. случаев заболевания ОРВИ. Среди взрослых эпидпорог превышен почти в три раза, дети болеют в пределах нормы.

«Среди населения преобладает циркуляция вирусов не гриппозной этиологии — РС-вирусы, аденовирусы, парагрипп, риновирусы, сезонный коронавирус», — подчеркнули в управлении Роспотребнадзора.

За сутки 19 февраля в Приамурье был побит «рекорд» по числу новых случаев заражения COVID-19 — заразились 1748 человек. Жителей региона просят не приводить в образовательные учреждения детей с симптомами ОРВИ и своевременно обращаться к врачу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области с 21 февраля не нужно предъявлять при входе в организации и торговые центры медицинские сертификаты, подтверждающие наличие иммунитета к COVID-19. Такое решение было принято на заседании оперативного штаба региона.