София, , 10:08 — REGNUM Министр обороны Испании Маргарита Роблес посетит базу ВВС Болгарии «Граф Игнатьево» со специальной инспекцией. Об этом 21 февраля сообщает БНР.

МиГ-29 ВВС Болгарии Krasimir Grozev

Согласно официальной информации, в ходе своего пребывания на объекте М. Роблес ознакомится с условиями службы подразделений испанских военно-воздушных сил, находящихся в «Граф Игнатьево» в рамках совместного выполнения задач по охране воздушного пространства Болгарии.

Главу оборонного ведомства Испании будет сопровождать ее болгарский коллега Стефан Янев.

Напомним, 11 февраля нынешнего года 4 истребителя Eurofighter и около 60 человек летного состава ВВС Испании прибыли в Болгарию для «укрепления защиты рубежей НАТО над Черным морем».