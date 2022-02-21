В минобороны Австралии осудили «атаку» на самолет со стороны кораблей КНР
Канберра, 21 февраля, 2022, 10:14 — ИА Регнум. 17 февраля два военно-морских корабля Китая, в том числе эсминец с управляемыми ракетами, направлялись в Арафурское море, пересекая Торресов пролив, когда они атаковали с помощью лазерного оружия самолет Королевских ВВС Австралии P8 P-8A Poseidon. Инцидент, которой произошел в исключительной экономической зоне Австралии, уже был осужден в министерстве обороны страны. Об этом 21 февраля сообщил телеканал Nine News.
Министр обороны Австралии Питер Даттон осудил «лазерную атаку», прокомментировав инцидент, имевший место на прошлой неделе, спустя четыре дня.
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон также высказался в этот же день в эфире радиостанции 2GB.
«Это совершенно неприемлемо, и поэтому мы потребовали провести расследование поведения членов команды на суднах», — сказал Моррисон.