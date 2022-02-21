Канберра, 21 февраля, 2022, 10:14 — ИА Регнум. 17 февраля два военно-морских корабля Китая, в том числе эсминец с управляемыми ракетами, направлялись в Арафурское море, пересекая Торресов пролив, когда они атаковали с помощью лазерного оружия самолет Королевских ВВС Австралии P8 P-8A Poseidon. Инцидент, которой произошел в исключительной экономической зоне Австралии, уже был осужден в министерстве обороны страны. Об этом 21 февраля сообщил телеканал Nine News.

Флаг Австралии

Министр обороны Австралии Питер Даттон осудил «лазерную атаку», прокомментировав инцидент, имевший место на прошлой неделе, спустя четыре дня.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон также высказался в этот же день в эфире радиостанции 2GB.

«Это совершенно неприемлемо, и поэтому мы потребовали провести расследование поведения членов команды на суднах», — сказал Моррисон.