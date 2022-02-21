Париж, , 10:07 — REGNUM Сосредоточенный на вопросе Украины президент Франции Эммануэль Макрон откладывает выдвижение своей кандидатуры на президентских выборах, передает BFM TV.

Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

Приоритетом президента в настоящее время является поиск благоприятного решения вопроса Украины.

Ожидается, что глава государства не будет выдвигать свою кандидатуру раньше следующей недели. В течение следующих нескольких дней основной задачей будет гладкое проведение саммита между главой США Джо Байденом и президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщало ИА REGNUM, предложение президента Франции о проведении саммита по вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе приняли лидеры России и США.

Подробнее в материале: Власти Франции: Путин и Байден приняли предложение провести саммит в Париже