Донецк, , 10:05 — REGNUM В результате обстрела со стороны украинских силовиков погиб военнослужащий Народной милиции (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 21 февраля сообщает пресс-служба НМ ДНР.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

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«В результате украинской агрессии погиб один военнослужащий народной милиции, еще один получил тяжелые ранения, двое — контужены», — говорится в сообщении.

При этом ранее со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) по населенному пункту Коминтерново, находящемуся на территории ДНР, было выпущено порядка 12 артиллерийских снарядов калибром 122 мм и 50 мин калибром 120 мм, запрещенных Минскими соглашениями.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пять пунктов размещения для жителей ДНР и ЛНР, вынужденно приехавших на территорию России, было подготовлено в Орловской области.