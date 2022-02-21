Ханты-Мансийск, , 10:04 — REGNUM В Югре в 22 муниципалитетах организован сбор гуманитарной помощи жителям Донбасса и Луганска. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия».

Донбасс Иван Шилов, ИА REGNUM

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Во вторник, 22 февраля из Сургута и Нижневартовска выдвинутся две грузовые машины с продуктами питания и предметами первой необходимости, сообщил секретарь окружного отделения партии Борис Хохряков.

Больше о необходимой помощи и адресах пунктов сбора расскажут по телефону горячей линии волонтёрского центра «Единой России» в Югре — 8 (800) 200-59-65 .

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 февраля губернатор ХМАО Наталья Комарова заявила о готовности региона принять беженцев из ДНР и ЛНР.

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