Москва, , 10:04 — REGNUM В России на карантин из-за COVID-19 и ОРВИ закрыты 0,08% школ. Об этом пишет телеграм-канал «Большая перемена РФ», принадлежащий пресс-службе Минпросвещения РФ.

Карантин Hastnik.ru

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«Ситуация по ограничениям работы школ в связи с ковидом и сезонными ОРВИ остается стабильной: по состоянию на 18 февраля, количество школ, в которых введены карантинные мероприятия, минимально — всего лишь 0,08%», — говорится в сообщении телеграм-канала.

Отмечается, что в 27 школах в 12 регионах страны сохраняются карантинные меры по причине эпидемиологической ситуации. Ещё восемь школ открылись после карантина.