Санкт-Петербург, , 10:08 — REGNUM В Санкт-Петербурге педагог продлённого дня стала фигурном уголовного дела после того как ударила первоклассника, сына сотрудницы органов МВД на транспорте. Об этом 21 февраля ИА REGNUM сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Кулак

По предварительным данным, инцидент произошёл 12 февраля в группе продлённого дня лицея №384, где учитель ударила ребенка по голове. После чего у мальчика медики диагностировали ушиб мягких тканей теменной области.

Как сообщила мать первоклассника, писать заявление на педагога в полицию она не планировала и собиралась решить конфликт мирным путем внутри учебного заведения.

Однако о происшествии стало известно надзорным органам, как уточнили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга, прокуратура Кировского района начала проверку соблюдения законодательства о несовершеннолетних.

Добавим, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело по факту побоев. В случае, если вина педагога будет доказана, ей грозит до двух лет лишения свободы.