Южно-Сахалинск, , 10:04 — REGNUM На Сахалине, где за 20−21 февраля выпало 70% месячной нормы осадков, устраняют последствия циклона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Метель Цитата к/ф «Сияние». реж. Стэнли Кубрик. 1980. США. Великобритания

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Как рассказал на оперативном совещании с губернатором края Валерием Лимаренко мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин, особенно сложная ситуация остается в микрорайоне Весточка, куда невозможно проехать из-за снега и метели. Свежий хлеб в магазины микрорайона доставит спецтехника.

Без электроэнергии остались жители Октябрьского, Хомутово и Большой Елани. Энергетики проводят аварийные работы на сетях и обещают восстановить электроснабжение до конца рабочего дня 21 февраля.

На расчистке дорог от снега работают 150 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине энергетики устраняют последствия сильного циклона, который обрушился на островной регион 21 февраля. Из-за непогоды повреждены 36 ЛЭП.